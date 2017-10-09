(Görüntülü Haber) Bozüyük'te gözaltına alınan taraftarlar adliyede

BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 10\'uncu Grup\'ta dün Bilecik\'in Bozüyük İlçesi\'nde oynanan Vitraspor- Feriköy maçı için İstanbul\'dan gelen 2 taraftar minibüsünde çok sayıda sopa, döner bıçağı, satır ve kuru sıkı tabanca ele geçirilmesi ardından gözaltına alınan taraftarlar adliyeye sevk edildi. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, misafir takım taraftarlarını taşıyan O. A. yönetimindeki 34 RH 7795 plakalı ve Y. K. yönetimindeki 34 UT 7124 plakalı minibüsleri durdurarak araçlarda arama yaptı. Aramada 2 minibüste 18 sopa, 1 cop, 3 döner bıçağı, 2 bıçak, üzerinde \'Feriköy Kule\' yazılı satır, 2 falçata, 1 elektro şok cihazı, 4 meşale, 1 kuru sıkı tabanca ve buna ait 25 adet kuru sıkı fişek ile üzerinde \'Ontour\' yazılı emisyon patlayıcı madde ele geçirildi. Polis ekipleri, 2 minibüs sürücüsü ve araçlarda bulunan 31 taraftarı \'6 bin 222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu\'na muhalefet suçundan gözaltına aldı. 33 kişiden yaşları küçük olan 8 taraftar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinden sonra savcılığın talimatıyla dün serbest bırakılırken, sorgulamaları tamamlanan 23 taraftar ile 2 minibüs sürücüsü toplam 25 kişi de bugün adliyeye sevk edildi.