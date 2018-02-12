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Politika

(Görüntülü Haber) Bozdağ'dan ABD'ye tepki

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemesi nedeniyle ABD'ye tepki göstererek, ''PYD, YPG terör örgütüdür diyoruz, onlar terör örgütü kabul etmiyorlar

12 Şubat 2018 01:19

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, PYD ve YPG\'yi terör örgütü olarak kabul etmemesi nedeniyle ABD\'ye tepki göstererek, \'\'PYD, YPG terör örgütüdür diyoruz, onlar terör örgütü kabul etmiyorlar. FETÖ terör örgütü diyoruz, onlar başka telden çalıyorlar. PYD, YPG eşittir PKK’dır. DEAŞ ne ise PKK odur. PKK, DEAŞ ne ise YPG, PYD, FETÖ terör örgütleri aynıdır. Bu terör örgütlerinin hepsi aynı fabrikanın ürünüdür. Sadece ambalajları farklıdır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aksaray\'da partisinin gençlik kolları kongresine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik yapılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na değinen Bozdağ,  Amerika  Birleşik Devletleri\'nin PYD ve YPG\'yi terör örgütü olarak kabul etmemesine tepki gösterdi. Türkiye\'nin sınır güvenliği için bu operasyonu gerçekleştirdiğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

\'\'Sınırımızın boyunda oluşacak bu terör yapılanmasını engellemek, bu milletin de, bu devletin de var oluşsal sebeplerinden bir tanesidir. Amerika’nın sınır boyunda, 911 kilometresinde 40 yıldır Amerika’yı bölmek isteyen bir terör örgütü devletleşmek için adım atmış olsa ve Amerika’nın da 40 binden fazla vatandaşını böldürmüş olsa, Türkiye’de bu terör örgütlerine yardım ediyor olsa, ABD bundan memnun olur mu? ABD halkı bundan memnun olur mu? Olmaz. 11 Eylül oldu, ikiz kuleler vuruldu. ABD, \'El- Kadie  terör örgütü bunu yaptı\', dedi. Hiç kimse sorgulamadan ne dedik, ‘Biz El -Kaide terör örgütüne karşı ABD’nin yanındayız’ dedik. Onlarla beraber mücadele ettik. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü hep beraber yaşadık, bu darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’nün kurucusu, yöneticisi, elebaşı hala Amerika’da, Amerika Devleti’nin himayesinde yaşamını sürdürüyor, Türkiye aleyhine terör eylemlerine hiçbir sınırlamaya tabi olmadan devam ediyor. 250 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 194 vatandaşımız yaralandı. Peki soruyorum, ABD’nin meclisini, ABD’nin beyaz sarayını bombalamış olan bir terör örgütü, bu kadar vatandaşını şehit etmiş olan bir terör örgütü olsa, bu örgütün yöneticisi de Türkiye’de yaşasa ABD yönetimi ve halkı buna ne der? ABD’nin bizi oyaladığı gibi, ipe un serdiği gibi Türkiye’de ABD’yi bu teröristler konusunda oyalasa ABD halkı ve ABD devleti bundan memnun kalır mı? Kalmaz. Usame Bin Ladin, ABD için ne anlam ifade ediyorsa, Fetullahçı Terör Örgütünün elebaşı, terörist Gülen de Türkiye için aynı anlamı ifade etmektedir. Ama maalesef ABD yönetimi Türk Milleti’ni ve Türkiye Devleti’ni ve devletimizin hassasiyetlerini anlamamakta direniyor.\'\'

Terör örgütlerinin hepsinin aynı olduğunu ifade eden Bozdağ, \'\'PYD, YPG terör örgütüdür diyoruz, onlar terör örgütü kabul etmiyorlar. FETÖ terör örgütü diyoruz, onlar başka telden çalıyorlar. PYD, YPG eşittir PKK’dır. DEAŞ ne ise PKK odur. PKK, DEAŞ ne ise YPG, PYD FETÖ terör örgütleri aynıdır. Bu terör örgütlerinin hepsi aynı fabrikanın ürünüdür. Sadece ambalajları farklıdır” dedi. 

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