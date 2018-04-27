(Görüntülü Haber) Bozdağ: CHP'nin göstereceği adayı Kılıçdaroğlu da bilmiyor (1)

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Ben Kılıçdaroğlu\'nun kafasında birkaç isim vardır diye düşünüyordum ama CHP\'nin göstereceği cumhurbaşkanı adayı kim eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor” dedi. MÜSİAD Yozgat Şubesi\'nin açılışı için kente gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP\'den 15 milletvekilinin İYİ Parti\'ye geçmesini değerlendiren Bozdağ, olayın siyasi ahlaksızlık olduğunu söyledi. “Pazarlık kirli mi değil mi, bir bedel karşılığı anlaşma var mı yok mu hep beraber göreceğiz” diyen Bozdağ, ortada garip bir senaryonun döndüğünü ve hep beraber göreceklerini kaydetti. \'ŞU ANDA CHP NE YAPACAĞINI BİLMİYOR\' “Muhalefette Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşme trafiği devam ediyor. Sayın Gül\'ün yarın değerlendirme yapması bekleniyor, neler söyleyeceksiniz” sorusuna Bozdağ, \"Tabi CHP\'nin içinde bulunduğu durum acınacak bir durum. Çünkü, CHP\'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi. Şu anda CHP ne yapacağını bilmiyor. Türkiye\'nin seçime gittiği bir dönemde, Türkiye\'nin yönetimine talip kendi içinde ehliyetli liyakatlı bir ismi belirleyip Türk halkının önüne çıkaramıyor. Hala arıyor, dört bir yandan. Yahut sizin içinizde Türkiye\'nin cumhurbaşkanlığını yapmaya layık bir isim yok mu Sayın Kılıçdaroğlu ? Siz Türkiye\'yi yönetmeye ehil değil misiniz? Niye çıkıp da mertçe, ‘Ben Türkiye\'nin cumhurbaşkanlığına adayım ve Türkiye\'yi yönetmeye talibim. Ben olmuyorum ama arkadaşlarımdan falancayı yapıyorum’ diye neden açıklama yapmıyor? Belli ki CHP kadrolarının içinde cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çapında, ayarında kıratında bir isim yok\" diye yanıt verdi. \'CHP\'NİN GÖSTERECEĞİ ADAY KİM EMİNİM KILIÇDAROĞLU DA BİLMİYOR\' CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, cumhurbaşkanlığı adayı için çekinmediği takdirde \'ben adayım\' demesi gerektiğini söyleyen Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü: \"Her gün meydan okuyor. Siyasette meydan seçim meydanıdır. Halk herkesin notunu sandıkta verir. Sayın cumhurbaşkanımıza meydan okumayı biliyor. Bende Yozgat meydanından diyorum ki; Sayın Kılıçdaroğlu yüreğin yetiyorsa, Türkiye\'nin 81 ilinin meydanları ortada. Buyur çık Tayyip beyle. Madem bu kadar çekişmeye meraklısın halkımız ikinizin boyunu ölçsün. Ama maalesef çıkmıyor. Burada bir şeyi söylemekte fayda var. CHP Genel Başkanı adaylarını kendileri konuşurken, \'bizim kafamızda net isimler var\' diyor ama öte yandan \'eşim bile bilmiyor\' diyor. Ben Kılıçdaroğlu\'nun kafasında birkaç isim vardır diye düşünüyordum ama CHP\'nin göstereceği cumhurbaşkanı adayı kim eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Belli ki kurye bekliyor. Onun getirdiği zarfın içerisinde bir aday ismi varsa herhalde ona da bakıp da karar verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde CHP de en büyük değişimi yaşamaktadır. Düşünebiliyor musunuz bir dönem CHP, merhum Necmettin Erbakan hocamıza karşı yapılan 28 Şubat darbesinin motor gücüydü. Erbakan hocamız boncuk boncuk terlerken o darbeyi yapanlarla beraberdi. Ama şimdi bakın AK Parti\'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın değiştirici ve dönüştürücü sayesinde bugün Kılıçdaroğlu ve ekibi merhum Erbakan hocamıza ve fikirlerine dua eder hale gelmiştir. Onları örnek alır hale gelmiştir.\" Konuşmasında, \"CHP’nin Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı aklını başından almış durumda\" diyen Bozdağ, \"Türkiye’nin ve dünyanın gerçeklerini gözleriyle göremiyorlar. Akılları başından almış oldukları için akıllarını da kullanamıyorlar. Ben diyorum ki buradan, siyaset birine düşmanlık yaparak yapılacak bir iş değildir\" dedi. MÜSİAD YOZGAT ŞUBESİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI Daha sonra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MÜSİAD Yozgat Şubesi’nin açılışına katıldı. Açılış töreninde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yozgatlı sanayiciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hazır bulundu.