(Görüntülü Haber) Boşnak derneğini ziyaret eden Çavuşoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bayrampaşa\'da bulunan Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği\'ni ziyaret etti. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada Rasim Ozan Kütahyalı\'nın bir televizyon programında sarf ettiği skandal sözlere değindi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Sizinle bir ve beraber olduğumuzu; birlik, beraberlik ve kardeşlik hukumumuzun hiçbir zaman olmadığı kadar en üst düzeyde olduğunu ifade etmek için geldim. Üslub-u beyan, ayniyle insandır. Doyasıyla bir şahıs üzerinden bu toplantıyı açıkçası tümüne yansıtacak şekilde gerçekleştirmek istemem ama incindiğinizin farkındayım, gururunuza dokunduğunuzun farkındayım. Benim de dokundu. Ben de bir Balkan evladıyım. Balkan evladı olmak yetmez, insan olan herkesin böyle galiz ifadeler karşısında rencide olmaması mümkün değil. Nefretle kınıyorum\" dedi. Çavuşoğlu, \"Tekrardan ifade ediyorum; üslub-u beyan, ayniyle insandır. Onun için Boşnak kardeşlerimizin son 25-30 yıllık tarih içerisinde Avrupa\'da göstermiş oldukları varlık mücadelesi, savaşta dahi hak ve hukuka riayet edecek tarzda yaklaşım sergilemiş olmaları, hatta \'Bilge Kral\' diye ifade etmiş olduğum Aliya İzzetbegoviç\'in \'Esas savaşı kaybedenler, savaşta düşmanlarının davrandığı şekliyle davranış gösterenlerdir\' ifadesinde yerini buluyor\" diye konuştu.