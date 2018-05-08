(Görüntülü Haber) Boşanma davası açan kadın, davul ve darbuka çaldırıp oynadı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Meryem Karaş A. (47), eşi Mustafa Nezih A.\'dan (71) boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının çıkışında adliye önünde davul ve darbuka çaldırarak oynadı, kına dağıttı. Bursa\'da, evlere ve ofislere temizliğe giden Meryem Karaş A., 5 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı kendisinden 24 yaş büyük eşi Mustafa Nezih A.\'dan boşanmak için Bursa 1\'inci Aile Mahkemesi\'ne dava açtı. Eşinin gelmediği ilk duruşmaya avukatı ile katılan Meryem Karaş A., ertelenen duruşma sonrası adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp oynadı. Yanında getirdiği kınaları yoldan geçenlere ve esnafa dağıtan Meryem Karaş A., \"Kocam beni çok mağdur etti. Adımı çıkardı. Tehditler yağdırdı. Ayrı yaşadığımız günlerde beni kaçırmaya da kalkıştı. Sonunda boşanma davası açtım. Özgürlüğüme kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Boşanma kararının çıktığı gün yine adliye önünde eğlence düzenleyeceğim\" dedi.