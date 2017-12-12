(Görüntülü Haber) Boşanma davası açan eşini tabancayla vurup kaçtı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da Kuran kursundan evine dönen Hava Sert (45), boşanma davası süren eşi Cumali Sert (44) tarafından tabancayla ayağından vuruldu. Polis, kaçan Cumali Sert\'in yakalanması için çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan Hava Sert, \"6 ay önce de gördüğüm şiddetten dolayı sinir krizi geçirdim ve ona bağlı olarak beyin kanaması geçirdim. Ameliyat oldum. Bana sürekli kuma getireceğini söylüyordu. Karşı gelirsem öldüreceğini , dilimi keseceğini söyledi. Ayrıldım ve boşanma davası açtım\'\' dedi.



Olay, bugün 11.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve boşanma davası süren Hava Sert, Kuran kursundan çıkıp evine gitmek için yola çıktı. İddiaya göre otomobille arkasından gelen eşi Cumali Sert, tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, Hava Sert\'in göğüs bölgesini sıyırıp geçti. Cumali Sert\'in ikinci kez ateş etmesi sonucu büyük panik yaşayan Hava Sert sağ ayağından yaralandı. Hava Sert, bağırarak çevreden yardım isterken, Cumali Sert de yanında bulunan bir kişiyle otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.



Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Hava Sert, tedavi altına alındı.



Silah sesini duyunca otomobilin lastiğini patladığını sandığını belirten Hava Sert, şunları söyledi:



\'\'Kuran kursundan çıktım eve gidiyordum. Bir patlama sesi duydum. Ben bir otomobilin lastiği patladı sandım. Ama mermi göğsümü sıyırıp geçti ve yanma hissi duydum. Sonra boşanma aşamasında olduğum eşim ve yanında bir kişi vardı. Bana ateş ediyor. İkinci kez ateş ettiğinde ayağımdan yaralandım\'\' dedi.



Eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve eşinin kuma getirmek istediğini ileri süren Sert, \'\'Eşimden sürekli şiddet görüyorum. Yaklaşık 6 ay önce de gördüğüm şiddetlerden dolayı sinir krizi yaşadım ve ona bağlı olarak da beyin kanaması geçirdim. Ameliyat oldum. Sonra boşanma davası açtım. Bana sürekli kuma getireceğini söylüyordu. Buna karşı gelirsem öldüreceğini , dilimi keseceğini söyledi. Evimizi satmaya kalktı. Ben de bu hayattan sıkılıp, can korkum nedeniyle ayrıldım ve boşanma davası açtım\'\' dedi.



Polis, saldırının ardından kaçan Cumali Sert\'in yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.