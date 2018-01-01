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(Görüntülü Haber) Bomba sanılan bezin içerisinde ölü kedi bulundu

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da tren yolunun istinat duvarı kenarına gömülen ve bomba imha uzmanı tarafından incelenen bez içerisinde ölü kedi olduğu görüldü

01 Ocak 2018 19:46

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da tren yolunun istinat duvarı kenarına gömülen ve bomba imha uzmanı tarafından incelenen bez içerisinde ölü kedi olduğu görüldü. Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Gülkökü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 155 Polis İmdat hattını arayan bir kadın, tren yolu istinat duvarının kenarına, şüpheli iki kişinin toprağı kazarak beze sarılı olan bir şeyi gömdüğünü ve daha sonra hızla bölgeden ayrıldığını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine terörle mücadele polisi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekipler, toprağın kazıldığını ve kazılı yerde beyaz bir bezin gömülü olduğunu gördü. Sokak çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı fünye ile bezin gömülü olduğu yere gitti. Toprağı kazan bomba imha uzmanı kanlı bezin içerisinde ölü kedi olduğunu tespit etti. Bu sırada çevredeki bazı kişiler cep telefonu ile çekim yapmak için çaba harcadı. Yol tekrar trafiğe açıldı.

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