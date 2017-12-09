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(Görüntülü Haber) Bolu'da yabancı uyrukluların kimlikleri kontrol edildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polis tarafından yabancı uyrukluların kimlik ve pasaportları kontrol edildi

09 Aralık 2017 17:00

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, polis tarafından yabancı uyrukluların kimlik ve pasaportları kontrol edildi. Pasaport veya kimliği olmayanlar, İl Göç İdaresi\'ne götürüldü. İl Emniyet Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oturan sığınmacı ve mültecilere yönelik olarak denetim yaptı. Kentin işlek cadde ve sokakları ile kafe, restoran ve oyun salonlarına giren ekipler, buralarda gördükleri yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve pasaportlarını kontrol etti. Pasaportu ve kimliği olmayan kişiler, İl Göç İdaresi\'ne götürüldü.

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