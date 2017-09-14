(Görüntülü Haber) Bolu'da 'Narko Sokak' denetimi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, Özel Harekat Timleri\'nin de katılımıyla \'Narko Sokak\' denetimi yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Özel Harekat, Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik ekipleri kent merkezinde denetim yaptı. Yaklaşık 50 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde kafe ve eğlence merkezleri kontrol edildi. Şüpheli görülen kişiler sorgulandı. Kimlik kontrolü ve genel bilgi taraması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.