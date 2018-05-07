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(Görüntülü Haber) Boğa seyircilerin arasına daldı

ERZURUM, (DHA) Erzurum'un İspir ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen kafkasörde yarışan boğalardan biri rakibinden kaçınca izleyenlerin arasına daldı

07 Mayıs 2018 21:11

ERZURUM, (DHA) Erzurum\'un İspir ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen kafkasörde yarışan boğalardan biri rakibinden kaçınca izleyenlerin arasına daldı. Büyük bir şans eseri yaralanan olmadı. Erzurum, Artvin ve Rize kent merkezi ve ilçelerden 170 boğanın çıktığı arenada heyecanlı ve renkli görüntüler yaşandı. Yaklaşık 5 bin kişinin izleği güreşlerde toplam 40 bin lira para ödülü dağıtıldı. Arenada karşılan iki boğa dakikalarca birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Bir süre sonra boğalardan biri arenanın dışına kaçanken güreşleri izleyen izleyicilerin arasına daldı. Bu sırada büyük bir panik yaşandı. Arenayı yöneten sunucu boğanın daldığı yere, Yaralanan varmı ambulansı gönderelim diye bağırdı. Vatandaşların ellerini sallayarak yok demesi üzerine boğa günleri kaldığı yerden devam etti.

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