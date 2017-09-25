(Görüntülü Haber) BODTO yeni binasın hizmete girdi

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) BODRUM Ticaret Odası\'nın (BODTO) yeni hizmet binası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun katılımıyla hizmete açıldı. Muğla\'nın Bodrum ilçesinin Konacık Mahallesi\'nde yapılan BODTO\'nun yeni binasının açılışı nedeniyle düzenlenen kokteyle; TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon ve BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon ile çok sayıda davetli katıldı. Hizmet binası önünde kurdele kesimiyle yapılan açılış sonrasında bina gezildi. Ardından açılış konuşmaları yapıldı. BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, binanın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, \"Bodrum Ticaret Odası öncelikle kurumsal yapısının güçlü olmasıyla Bodrum\'da ve bölgemizde başarıyla adından söz ettirmektedir. Birçok ilki gerçekleştiren Ticaret Odamız kendi gelişirken diğer paydaşlarının da gelişmesini sağlamıştır\" dedi. Daha sonra konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da \"Az önce Ticaret Odamızın yeni hizmet binasının açılışını yaptık. Aslında bu yeni hizmet binası bir vizyon işi. Eski binamız kötü müydü tam tersine Bodrumumuza yakışan bir bina idi\" dedi. BODTO ONLARLA AYNI STANDARTTA BODTO\'nun A sınıfı 5 yıldızlı oda kapsamını almış durumda olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, \"Bugün Bodrum Ticaret Odası Londra, Paris, Berlin odaları ile aynı standartta hizmet veriyor. Muğla ilimizde ilk akredite yani 5 yıldızlı oda unvanını Bodrum aldı. Tüm Ege\'de üçüncü odaydı. Bodrum Ticaret Odası, stratejik plan yapan Kalkınma Ajansı\'ndan ilk desteği alan ve en fazla proje üreten bir kurum. Bölgede iş envanterini çıkartan odamız oldu. Hizmeti üyelerimizin ayağına götürmek için özel istihdam bürosu, vize ofisini açan ilk odadır. Tehlikeli mesleklerde çalışan kardeşlerimize mesleki yeterlilik belgesini artık odamız imtihan ederek kendisi veriyor. Şu ana kadar 52 kişi bundan istifade etmiş. Eğitim ve girişimcilik alanında da Ticaret Odomiz çok aktif. Esas Bodrum\'un değerlerine sahip çıkıyor. Bodrum\'un en çok övündüğü noktalardan biri mandalinadır. Mandalinanın coğrafi işaretini alarak artık kimse bunu kullanamayacak. Bodrum mandalinasını Türkiye\'de tescil ettirdi. Şimdi bir sonraki hamle, bunu Avrupa Birliği\'nde tescil ettirip esas belgeyi oradan aldıktan sonra bütün dünyada \'Bodrum mandalinası\' adıyla satılacak. Bodrum biliyorsunuz artık turizm noktasında bir Türkiye şehri değil, dünya şehri. Odamızın bu faaliyetlerinden dolayı Bodrum\'a yakışan dünya çapında uluslararası anlamda bu faaliyetlerinden dolayı gurur duyuyorum\" dedi. Muğla valisi Esengül Civelek ise, \"Bodrum Ticaret Odamızın yeni hizmet binası hayırlı olsun. Bu güzel eserin Bodrum\'a kazandırılmasındaki emek, destek ve katkılarından dolayı başta Sayın Türkiye Odalar Birliği Başkanı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Açılış konuşmalarından sonra BODTO\'nun yeni hizmet binasının yapımında emeği geçenlere plaketleri verildi. Plaket töreninden sonra kesilen pastayla açılış töreni sona erdi.