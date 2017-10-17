(Görüntülü Haber) Bodrum'da yatlar Ege'ye açıldı

Hülya ELTEŞ / BODRUM (DHA)- BODRUM\'da Era Yat Kulübü tarafından düzenlenen The Bodrum Cup, bugün 29\'uncu kez start aldı. Organizasyona 12\'si yabancı 105 yelkenli yat katılırken, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Coşkun, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, TYF Muğla İl Temsilcisi Osman Gökmen, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras da starta katıldı. Yolcuları ile birlikte yaklaşık 1500 yelkencinin mücadele ettiği yarışlara \"SU 3\" isimli tekne ile katılan kadın yelkenciler büyük ilgi gördü. Bodrum\'da yaşayan Avukat Nazlı Aydoğan, Güzellik Uzmanı Tülin Akgül Kök, Marin Tekstilcileri Şule Aslantürk ve Selma Kılıç, Bankacı Seda Aydın ve Spor Eğitmeni Şebnem Vehibe Çamur\'dan oluşan 6 kişilik ekip yarışlarda mücadele etti. Kendilerine Sea Pearls (Deniz İncileri) Women Team ismini veren grup dalgalarla kıyasıya boy ölçüştü. Takımın kurucularından Avukat Nazlı Aydoğan, \"Yelken dışarıdan bakıldığında kadın için çok zormuş gibi gözüken bir spor dalı ama işin içine girdiğiniz zaman inanılmaz keyif verici. Özellikle doğa ile birlikte olmak bakımından insana çok güzel değerler katan bir spor\" diye konuştu. Muğla Valisi Esengül Civelek de, \"Bodrum Yelken Yarışması ile gurur duyuyoruz. Bu organizasyon 29 yıldır deniz ruhunu, yelken ruhunu yaşatıyor, coşku, heyecan, sevgi, arkadaşlık oluşturuyor\" dedi.