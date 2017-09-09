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(Görüntülü Haber) Bodrum'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

09 Eylül 2017 19:48

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı. Zanlılar sevkedildikleri mahkemece tutuklandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları M.K. ve 17 yaşındaki N.B.\'yi, Yalıkavak Mahallesi\'nde yakaladı. Ekipler daha sonra, yakalanan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda \'Kerem\' kod adlı S.T. ve \'Başkan\' lakaplı N.K.\'yi de kaldıkları evlere yakın bir kahvehanede yakaladı. Operasyonda bir miktar skunk adlı uyuşturucu madde, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların 4\'ü de \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

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