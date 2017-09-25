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(Görüntülü Haber) Bodrum'da deprem

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4

25 Eylül 2017 00:36

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi\'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre; bugün saat 19.57\'de, merkez üssü Muğla\'nın Bodrum ilçesi\'nde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 9 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

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