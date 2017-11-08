(Görüntülü Haber) Bodrum, Rally Halikarnassos'a hazır

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da her türlü arazi aracının katılımıyla düzenlenecek olan \'Rally Halikarnassos\' yarışı için geri sayım başladı.



Transanatolia Rally Raid ve TR Extreme tarafından, Bodrum Belediyesi ve bir inşaat firmasının destekleriyle kentte \'Rally Halikarnassos\' yarışı yapılacak. 16-19 Kasım arasındaki yarışların tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, TR Extreme kurucusu Atilla Serttaş, Transanatolia Rally Raid Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, Transanatolia Rally Halikarnosos Sportif Direktörü Orhan Çelen ve inşaat firması adına Dağlarca Çağlar katıldı. Hollanda, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden ekiplerin de katılacağı yarışmada 53 araç ile 85 yarışmacı yaklaşık 500 kilometrede kıyasıya mücadele edecek.



Basın toplantısında ilk olarak konuşan Transanatolia Rally Raid Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, \"Transanatolia özelinde yaptığımız bu rally organizasyonları dünyada ve Türkiye\'de ilgi ile izlenir hale geldi. Fakat bu tür zor yarışların katılımını artırmak ve Türkiye\'de bu yarışları daha çok sevdirmek adına daha küçük, daha kolay ulaşılabilir hem profesyonellerin hem de amatörlerin katılabileceği bir yarış tipi planladık. Tek merkezde 3 veya 4 gün süren, toplam uzunluğu 500 kilometre olan, tamamen arazi koşullarında arazi araçları ile yaptığımız bir yarış konsepti geliştirdik\" dedi.



Yarış öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon ise şunları söyledi:



\"En fazla sanat, kültür ve spor etkinliklerinin Bodrum\'da yapıldığını görüyoruz. Buna yeni birini daha ekliyoruz. Adrenalin seviyesi yüksek olan bizler Bodrum\'da yaşamaktan keyif alıyoruz ve bu sporlara da baktığımızda insanın adrenalin seviyesini yükselten sporlardır. Bu güzel spor yarışlarına ev sahipliği yapacağız. Turizmin çeşitli dalları var ve biz Bodrum\'da bunları teker teker gerçekleştiriyoruz. Kısa bir süre içinde artık Bodrum daha yaz ve kış sezonu diye bir şey kalmayacak. 12 ay canlı yaşayan bir Bodrum yaratmak üzereyiz. Yelken yarışlarımız, yüzme yarışlarımız, maçlarımız bunun yanında ekstrem sporlarımız var. Bunların hepsi turizme bir katkı bu aktiviteler bütün Bodrum Yarımadası\'nın ekonomisine katkı sağlıyor.\"



TR Extreme kurucusu Atilla Serttaş da bu tür organizasyonları gelenekselleştirmek istediklerini söyledi.



Rally Halikarnassos Yarış Direktörü Orhan Çelen ise yarışlara her türlü arazi aracının katılacağını belirterek yarış etapları ile ilgili harita üzerinden detaylı bilgi verdi.



16 Kasım Perşembe günü, teknik kontrolün ardından seremonik start ile başlayacak olan Rally Halikarnassos, Bodrum merkezden hareketle 17 Kasım cuma günü Güvercinlik, Mumcular, Uyku Vadisi, Yalı Çiftlik; 18 Kasım Cumartesi günü Datça feribot hareketle Gökova çevresi ve 19 Kasım pazar günü farklı bir parkur üzerinden Yalı Çiflik, Mumcular ve Güvercinlik etaplarını tamamlayarak 3 gün içerisinde ortalama 500 kilometre yol yapacak.



