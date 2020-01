(Görüntülü Haber) Bodrum katından gelen altın madalya

Yetersiz malzemelere rağmen dünya şampiyonu oldu Milli okçu Yiğit Caner Aydın: \"Başıma stant devrildi ve aylarca yaşam mücadelesi verdim\" \"Özel bir alanda bireysel olarak günde 5-6 saat çalışıyorum\" \"İmkansızlıkları kabul etmedim ve her yerde çalışmalarıma devam ettim\" \"10 bin Euro\'luk ekipmana ihtiyacım var\" \"Bize sahip çıkacak kurumlar olursa büyük başarılara imza atabiliriz\" \"Olimpiyatlara katılmak ve madalya getirmek istiyorum\" \"Kendime hedefler koydum ve bu sporu yapacağım diye kendime söz verdim\" \"Kendimi çaresiz hissettiğim anlar oldu ama hiç pes etmedim\" Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) - Çin\'in Başkenti Pekin\'de gerçekleştirilen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası\'nda rekor kırarak altın madalya kazanan Milli okçu Yiğit Caner Aydın, yeni hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu ifade etti. Evinin bodrum katında özel bir alan oluşturduğunu ve imkansızlıkları kabul etmeden her yerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten bedensel engelli sporcu Yiğit Caner Aydın, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 2013 yılında arkadaşını ziyarete gittiği sırada başına gelen talihsiz bir olay sonrası omuriliğinde kırık meydana geldiğini ifade eden Yiğit Caner Aydın, \"Başıma devrilen stant sonucu göğüs altım ve ellerim etkilendi. 6 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdim. Doktorlar %20 bir yaşam şansı verdi. Bu mücadeleden sonra 8 ay hastanede kaldım. 2,5 yıl fizik tedavi süreci geçirdim. Doktorlar tekerlekli sandalyeye bile oturmamın mucize olacağını söylüyorlardı. Ben bunu başardım ve spora da yansıttım\" dedi. \"ÖZEL BİR ALANDA BİREYSEL OLARAK GÜNDE 5-6 SAAT ÇALIŞIYORUM\" Kendi evinin bodrum katında bulunan özel bir alanda bireysel olarak günde 5-6 saat çalışma gerçekleştirdiğini dile getiren Milli okçu Aydın,\"İyi atışlar yapmam ve Uluslararası yarışmalarda da başarılı olmam sebebiyle Milli Takım Gelişim Kampı\'na davet edildim. Milli Takımda yoğun bir çalışma temposu var. Orada da iyi atışlar yaparak iyi puanlar alınca Milli Takım hocalarım beni Pekin\'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası kadrosuna seçtiler. Böylece ilk kez Milli Takım forması giydim\" şeklinde konuştu. \"İMKANSIZLIKLARI KABUL ETMEDİM VE HER YERDE ÇALIŞMARIMA DEVAM ETTİM\" 2016 yılının başında Okçular Vakfı\'nda spora başladığını söyleyen Aydın,\" Burada özellikle engelliler için iyi bir çalışma koşulu var. Ancak ben uzakta oturduğum için ulaşım problemi yaşıyorum. Evimin altında özel bir çalışma ortamı oluşturdum bu şekilde de çalışmalarıma devam ediyorum. Ben imkansızlıkları kabul etmedim ve antrenman yapacak her yerde çalışmalarıma devam ettim. Büyük bir mücadeleler verdim\" ifadelerini kullandı. \"10 BİN EURO\'LUK EKİPMANA İHTİYACIM VAR\" Sponsor bulmakta güçlük çektiklerini ve engelli sporcular olarak özellikle medical ürünleri temin etmekte problemler yaşadıklarını aktaran Milli okçu Aydın,\"Özellikle tekerlekli sandalye ücretleri çok yüksek. Özel bir korse kullanmaktaydım ancak bu yasaklanınca tekerlekli sandalyemi değiştirmek zorunda kaldım. Benim kullandığım tekerlekli sandalye ve ekipmanlarımın toplam maliyeti 10 bin Euro ve ben bunu tek başıma karşılayacak ekonomik güçte değilim. Bize sahip çıkacak özel kurumlar olursa biz bu işlerin üstesinden gelir ve büyük başarılara imza atabiliriz. Bunun tamamen sosyal sorumluluk algısı dışında görülmesini ve bize sponsor olunmasını isterim. Bu sadece bireysel sponsorluklar değil, Bedensel Engelliler Federasyonu\'na da yapılabilecek sponsorluklar olabilir. Bunun paralimpik branşların ve ekonominin gelişmesi için önemli olduğunu düşünüyorum \"diye konuştu. \"OLİMPİYATLARA KATILMAK VE MADALYA GETİRMEK İSTİYORUM\" Spordaki hedefleri ve idolü hakkında bilgi veren Aydın,\" Spora başladığımda zirveyi hedeflemiştim. Bu konuda da zirve olimpiyat şampiyonluğu. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var bunlarda iyi puanlar alarak olimpiyatlara katılmak ve madalya getirmek istiyorum. İdolüm ise Gizem Girişmen. 2008 Pekin Paralimpik Oyunları\'nda altın madalya kazandı. Sporcu kişiliği ve karakteriyle örnek aldığım birisi\" ifadelerini kullandı. \"KENDİME HEDEFLER KOYDUM VE BU SPORU YAPACAĞIM DİYE KENDİME SÖZ VERDİM\" Önceden İyi bir spor takipçisi olduğunu ve 2016 yılında şu anki takım arkadaşı Naci Yenier\'in tavsiyesi ile okçuluğa başladığını ifade eden Yiğit Caner Aydın, \"Kendisi de engelli olduğu için babama bunu önermiş. Bende Naci Yenier\'i Okçular Vakfı\'nda ziyaret ettim. Ziyaret ettiğimde okçuluğun kendime uygun bir spor olabileceğini düşündüm. Sonrasında kendime hedefler koydum ve bende bu sporu yapacağım diye kendime söz verdim. Aylarca evin altında ve farklı yerlerde antrenmanlar yaptım\" dedi. \"KENDİMİ ÇARESİZ HİSSETTİĞİM ANLAR OLDU AMA HİÇ PES ETMEDİM\" Geçirdiği kaza öncesi aktif ve sosyal biri olduğunu söyleyen Aydın şu şekilde konuştu: \"Üniversite öğrencisiydim ve yazılım işleri yapıyordum. 21 yaşında hastaneye yattım ve bütün hayatımın değiştiğini düşündüm. Bu konuda kendimi çaresiz hissettiğim anlar oldu ama hiç pes etmedim. Mücadeleyi hiç bırakmadım. Bu mücadeleden sonra iyi bir konuma geldiğimi düşünüyorum. Şuan kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu şartların altından kalkarak bir başarıya ulaştım.\"