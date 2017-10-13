(Görüntülü Haber) Bodrum Kale Platformu projenin durdurulmasını istedi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin ziyarete kapatılma kararına tepki gösteren Bodrum Kale Platformu\'nun 60 üyesi bugün kaymakamlığa giderek projenin durdurulmasını istedi. UNESCO\'nun \'Korunması Gerekli Kültür Varlıkları\' aday listesinde yer alan, 1995 yılında \'Avrupa\'da Yılın Müzesi\' yarışmasında özel ödül alan Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin tadilat ve restorasyonu nedeniyle iki yıllığına ziyarete kapatılmasına karşı çıkarak, yapılacak yıkımların durdurulmasını isteyen vatandaşlar, Kaymakamlıkta biraraya geldi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İzmir ve Muğla Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yürütülen Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir Tanzim ve Mühendislik Projeleri Yapımı işi (1.Etap) kapmasında başlayan restorasyon çalışmaları nedeniyle, eser sağlığı ve ziyaretçi güvenliği açısından Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren gerekli çalışmalar tamamlanıncaya kadar ziyarete kapatılmasını istemeyen Bodrum Kale Platformu\'nun 60 üyesi, projenin durdurulması ve ziyarete açılması talebinde bulundu. \'PROJE BODRUM HALKINDAN KAÇIRILDI\' Platform sözcüsü Aydın Öncel, Bodrum Kalesi\'nin tarihinde ilk kez kapatıldığını belirterek, \"Hazırlanan ve uygulamaya konulan projeden ne öncesinde ne sonrasında Bodrumluların haberi olmadı. Proje Bodrum halkından kaçırıldı. Bir oldu bittiye getirilerek proje hayata geçirildi. Projenin iki yılda hazırlandığını 2017 yılının ortalarında iş işten geçtikten sonra öğrendik. Bundan Bodrum halkının haberi olmadı. Hazırlanan projenin Bodrum turizmine, kültürüne ve kalesine zarar vereceğini düşünüyoruz. Bu nedenle kaymakamlığa dilekçe vererek bakanlığa iletilmesini ve hazırlanan projenin acil olarak durdurularak kalenin ziyarete açılmasını istedik\" dedi. YILDA 250 BİN ZİYARETÇİ VAR 1987 yılından bu yana Bodrum\'da profesyonel tur rehberliği yapan Demet Köklükaya ise \"Yılda yaklaşık 250 bin turistin ziyaret ettiği müze ve kalenin ziyarete kapatılması ciddi bir gelir kaybına ve Bodrum\'un sanat damarının yok olmasına neden olacak. Çünkü Bodrum Kalesi\'nde her yıl onlarca sergi, panel, konser ve gösteri düzenleniyor. Özellikle denizden gelen turist Bodrum Kalesi\'ni ziyaret etmeden dönmüyor. Bu nedenle kapatılan ve yıkımlarına başlanan kaledeki inşaatın bir kez daha gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Tabii ki onarılması gereken yerler tadilat projesi ile yenilenebilir, düzeltilebilir buna itirazımız olamaz. Ancak kalenin iki yıl gibi bir süre ile kapatılmasına gerek yok. Projenin devam ettiği yerler kısmen kapatılır, diğer yerler ziyarete açık kalır. Şu anda bile kaleden bilet alarak yurt dışından gelen turistler var ve geldikleri an kapıda kalıyorlar. Bunu izah etmekte büyük güçlük çekiyoruz\" dedi. Dilekçelerini kaymakamlığa veren grup daha sonra sessizce ayrıldı.