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(Görüntülü Haber) Böbrek naklinden sonra ilk kez doyasıya su içti

Selma KUNAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) GAZİANTEP'te oturan kronik böbrek yetmezliği hastası 26 yaşındaki Mustafa Yaşar, Antalya'da gerçekleştirilen nakil ameliyatından sonra ilk kez doyasıya su içti

07 Ekim 2017 13:39

Selma KUNAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) GAZİANTEP\'te oturan kronik böbrek yetmezliği hastası 26 yaşındaki Mustafa Yaşar, Antalya\'da gerçekleştirilen nakil ameliyatından sonra ilk kez doyasıya su içti. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Mustafa Yaşar\'ın 3 yıldır kronik böbrek yetmezliği nedeniyle takip edilen bir hasta olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Çakır, \"Hastamız Gaziantep\'te okulda personel olarak görev yapıyor. Organ nakli için iki ay önce bizim listemize dahil oldu. 5 gün önce uygun organ çıkması üzerine başarılı bir organ nakli yaptık\" dedi. Mustafa Yaşar\'ın daha önce haftada 3 gün diyalize giren bir hasta olduğunu, hiç idrarı olmadığını kaydeden Yrd.Doç.Dr. Çakır, \"Nakilden sonra ilk gün idrar çıkışı sağlandı. Rahatlıkla su içebiliyor. Birkaç gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz\" dedi. ARTIK RAHATLIKLA SU İÇEBİLİYORUM Mustafa Yaşar ise nakilden sonra kendini çok iyi hissettiğini söyleyerek, \"Özellikle organ bağışında bulunan aileye çok teşekkür ediyorum, Allah rahmet eylesin\" dedi. Nakilden önce günde 4 saat makineye bağlı kalmanın kendisini çok halsiz bıraktığını kaydeden Yaşar, \"Şimdi rahat rahat geziyorum, su içebiliyorum. İşimi sürekli yarıda bırakıp diyalize gitmek zorunda kalıyordum. Ama şimdi işimle artık iç içe olacağım. Kendimi işime vereceğim\" dedi.

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