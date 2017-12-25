(Görüntülü Haber) Bitlis'ten Suriye'ye giden komandolar, dualarla uğurlandı (2)

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinden Suriye\'ye giden komandolar için tören düzenlendi. Törenin ardından komandolar, kurban kesilerek dualarla uğurlandı. Suriye topraklarında görev yapacak 208 komando için Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası\'nda tören düzenlendi. Törene, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 10\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Nihat Pullu ve aileleri katıldı. Vali Ustaoğlu, Tugay Komutanlığı Şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki askeri yetkililerle birlikte Suriye’ye görevlendirilen komandolarla tek tek selamlaşarak başarı dileklerinde bulundu. Kurban kesildikten sonra da dua edilip, 208 komando uğurlandı.