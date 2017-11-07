(Görüntülü Haber) Bitlis'teki kros yarışmasında sporcular baygınlık geçirdi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'te düzenlenen ve farklı okullardan 380 sporcunun katıldığı \'Okullararası İl Birinciliği Kros Yarışması\' kıran kırana geçti. Bazı sporcular, bitiş noktasına varamadan baygınlık geçirdi. Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından \'Okullararası İl Birinciliği Kros Yarışması\' yapıldı. Bitlis 8 Ağustos Şehir Stadyumu\'nda yıldız erkek ve yıldız bayan ile genç erkek ve genç bayanlar kategorilerinde düzenlenen kros yarışmasına çeşitli okullardan 380 sporcu katıldı. Dereceye girmek için koşan sporcular, birbirini geçmek için mücadele etti. Yarışmaya katılan bazı sporcuar, bitiş noktasına varmadan baygınlık geçirdi. Yarışma sonucu dereceye giren sporcular, Bitlis\'i temsilen farklı illerde düzenlenecek diğer yarışlara katılacak. Atletizm Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Fadıl Kara, 2017-2018 faaliyet programında yer alan \'Okullararası Kros İl Birinciliği\' yarışmasına değişik okullardan 380 sporcunun katıldığını belirterek, şöyle konuştu: \"Yarışmada katılım yüksek oldu. Bu mücadeleden sonra dereceye giren sporcular, il dışında yapılacak faaliyetlerde Bitlis\'i temsil edecek. Bu çocuklarımızdan elit sporcuları seçeceğiz. Hedefimiz, bu çocuklarımızdan milli sporcu yetiştirmek ve Türkiye Atletizm Milli Takımı\'na kazandırmak. Ayrıca valimizin Milli Eğitim ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerimizin katkılarıyla bir proje hayata geçirildi. Hafta sonları ilçelerimizdeki çocukları buraya getirerek, antrenman yaptıracağız. Buradaki hedefimiz, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve spora kanalize etmektir. Bu kapsamda daha elit sporcu yetiştireceğiz.\"