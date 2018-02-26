(Görüntülü Haber) Bitlis'te eğitime kar engeli

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148 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Bitlis'te, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 148 köy yolu ulaşıma kapandı

26 Şubat 2018 15:57

148 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Bitlis\'te, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 148 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar süren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, kent genelinde 148 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, kar kalınlığının kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığını belirtirken, İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 45 iş makinesi ve 80 personelle kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

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KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI BitlisKentteMeteoroloji

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