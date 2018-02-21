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(Görüntülü Haber) Bitez'de denizden 700 kilo çöp çıktı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi'nin 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği deniz dibi temizliği kampanyasında, turizmin incisi Bitez Mahallesi'nde çalışma yapıldı

21 Şubat 2018 19:27

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi\'nin \'Denize en çok mavi yakışır\' sloganıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği deniz dibi temizliği kampanyasında, turizmin incisi Bitez Mahallesi\'nde çalışma yapıldı. Deniz dibi temizliğine katılan dalgıçlar, 2 saatte çoğunluğu teneke ve camdan yapılan içecek kutularından oluşan çöpleri denizden çıkardı. Toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla 4 yıl önce başlatılan deniz dibi temizliği kampanyası kapsamında, Bitez Mahallesi\'nde temizlik yapıldı. Bodrum Belediyesi Dalış ekibinde görevli 10 dalgıcın katıldığı çalışmalarda, Bitez Limanı ve yerli yabancı turistlerin denize girdiği Bitez Plajı\'nda yapılan temizlik de çok sayıda atık malzeme toplandı. Yapılan deniz dibi temizliğinde 700 kiloya yakın çöp toplandı. Çalışmalar dalgıçlar tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi. Atıklar, kıyıdaki ayrıştırma işleminin ardından Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ne gönderildi. Bodrum Belediye Gönüllü Dalış ekibi Kaptanı Deniz Büyüksöylemez, işe yaramayan ne varsa denize atıldığına dikkat çekerek, \"Jetski parçaları, pet şişeler, balık yakalamak için sepetler, çok çeşitli atıklar var. Özellikle dere ağızlarında çöp çok birikmiş. Elimizden geldiğince temizlemeye çalıştık\" dedi.

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