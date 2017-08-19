T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Bit Pazarı'nda bayram alıverişi yoğunluğu

(KJ: Haber: Ali LEYLAK -Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA?da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dar gelirli ve Suriyelilerin sıkça uğradığı 'Bit Pazarı'nda hareketlilik yaşanıyor

19 Ağustos 2017 17:59

(KJ: Haber: Ali LEYLAK -Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA?da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dar gelirli ve Suriyelilerin sıkça uğradığı \'Bit Pazarı\'nda hareketlilik yaşanıyor. Osmaniye ve Kahramanmaraş?tan gelen seyyar satıcıların Yenice Mahallesi?nde boş arazide kurdukları pazar, alışverişe çıkan vatandaşlarla doluyor. Suriyeli ve dar gelirli vatandaşların uğrak yeri olan pazarda, giysiden elektronik eşyaya kadar herşey, piyasa fiyatından daha ucuza satılıyor. Pazardaki yoğunluktan memnun olduklarını söyleyen satıcılar, \"Pazara genellikle dar gelirli vatandaşlar ve Suriyeliler geliyor. Burada çok fazla para harcamadan tepeden tırnağa giyinebiliyorlar. Burada yapılan alışverişte hem biz satıcılar, hem de alıcıların yüzü gülüyor\" dedi. 10 çocuğu olduğu için mağazada alışveriş yapma imkanı olmadığını söyleyen Halil Zurnacı ise, \"Kurban Bayramı öncesinde çocuklarıma elbise ayakkabı almak için bit pazarına geldik. Ben çocuklarımı mağazada giydirmeye kalkarsam 1- 2 bin lira masrafım olur. Burada bütün çocuklarımı 100- 200 lirasında tepeden tırnağa giydiriyorum\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KJ Haber Ali LEYLAK Kamera Uğur BUDAKŞANLIURFADHAŞANLIURFAKurban BayramıSuriyelilerinPazarıOsmaniyeKahramanmaraşYenice MahallesiSuriyeliPazardakiSuriyelilerBuradaHalil ZurnacıBayramıBen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24