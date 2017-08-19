(Görüntülü Haber) 'Bit Pazarı'nda bayram alıverişi yoğunluğu

(KJ: Haber: Ali LEYLAK -Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA?da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dar gelirli ve Suriyelilerin sıkça uğradığı \'Bit Pazarı\'nda hareketlilik yaşanıyor. Osmaniye ve Kahramanmaraş?tan gelen seyyar satıcıların Yenice Mahallesi?nde boş arazide kurdukları pazar, alışverişe çıkan vatandaşlarla doluyor. Suriyeli ve dar gelirli vatandaşların uğrak yeri olan pazarda, giysiden elektronik eşyaya kadar herşey, piyasa fiyatından daha ucuza satılıyor. Pazardaki yoğunluktan memnun olduklarını söyleyen satıcılar, \"Pazara genellikle dar gelirli vatandaşlar ve Suriyeliler geliyor. Burada çok fazla para harcamadan tepeden tırnağa giyinebiliyorlar. Burada yapılan alışverişte hem biz satıcılar, hem de alıcıların yüzü gülüyor\" dedi. 10 çocuğu olduğu için mağazada alışveriş yapma imkanı olmadığını söyleyen Halil Zurnacı ise, \"Kurban Bayramı öncesinde çocuklarıma elbise ayakkabı almak için bit pazarına geldik. Ben çocuklarımı mağazada giydirmeye kalkarsam 1- 2 bin lira masrafım olur. Burada bütün çocuklarımı 100- 200 lirasında tepeden tırnağa giydiriyorum\" diye konuştu.