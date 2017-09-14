(Görüntülü Haber) Bisikletle merdivenden yuvarlanan 2 çocuk yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da 8 yaşındaki Kerem Tahir S. ve 5 yaşındaki kardeşi, sokak merdiveninden bisikletle inmeye çalışırken düşüp, yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Yukarı Çarşı\'da meydana geldi. Kerem Tahir S. ve ismi öğrenilemeyen kardeşi, bisikletle merdivenden aşağıya inmek istedi. Ancak bu sırada bisiklet devrildi, iki kardeş aşağı yuvarlandı. Yaralanıp, \'anne\' diye ağlayan iki kardeşe ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Bu sırada bir kadın ise gözyaşlarını tutamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansa bindirilen iki kardeşten Kerem Tahir S., sağlık görevlisine, \"Ağabey bize iğne yapmazlar değil mi?\" dedi. Kerem Tahir S. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne, durumu daha ağır olan kardeşi ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.