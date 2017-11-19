(Görüntülü Haber) Bisiklet ve ayakkabı hırsızı bu sefer pekmezde çaldı

Tolga YANIK KONYA (DHA) KONYA\'da son bir hafta içerisinde 8 farklı hırsızlık olayına karışan 24 yaşındaki Hidayet Çalışkan polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçundan 3 ay önce cezaevinden tahliye olan ve daha önceki hırsızlıklarından genelde biskilet ve ayakkabı, çaldığı için bisiklet ve ayakkabı hırsızı olarakta bilinen Çalışkan\'ın çaldığı malzemeler arasında pekmezinde olması dikkat çekti. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki çeşitli yerlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonrası hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin daha öncede poliste hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Hidayet Çalışkan olduğu tespit edildi. Hidayet çalışkan yapılan çalışmalar sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Bisiklet ve ayakkabı hırsızı olarakta bilinen Çalışkan\'ın çaldığı malzemeler arasında 7 çift ayakkabı, bebek arabası, motosiklet ve 2 kilo pekmezin olduğu öğrenildi. 2 ayrı hırsızlık suçundan da hakkkında yakalama kararı bulunan Hidayet Çalışkan\'ın, 13 farklı hırsızlık suçu nedeniyle cezavinde bulunduğu ve 3 ay önce tahliye olduğu belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalışkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.