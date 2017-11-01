(Görüntülü Haber) Bisiklet hırsızını güvenlik kameraları yakalattı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da park halindeki bisikleti çalan 21 yaşındaki Yaşar G. güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.



Olay, geçen 13 Ekim günü merkez Meram İlçesi Feritpaşa Caddesi\'nde meydana geldi. Elinde cep telefonuyla bir beyaz eşya dükkanının önüne gelen genç, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra işyerinin önündeki bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştı. Bisikletin sahibi Suriye uyruklu Muhammed Mest\'in şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin bisiklet hırsızlığından kaydı bulunan Yaşar G. olduğunu belirledi.



Yaşar G., bir gün sonra Sahibata Mahallesi\'nde gezerken yakalandı. Bisikleti çaldığını ve 60 lira karşılığında Suriyeli başka bir kişiye sattığını itiraf eden Yaşar G., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çalıntı bisikleti alan 18 yaşındaki Ömer El Selce hakkında da \'hırsızlık malı satın almak\' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.



