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(Görüntülü Haber) Birlikte içki içtiği arkadaşını öldürdü

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, birlikte içki içen iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada 52 yaşındaki Ahmet Bilgiç, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

26 Ekim 2017 15:51

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, birlikte içki içen iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada 52 yaşındaki Ahmet Bilgiç, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Ali A. gözaltına alındı. Olay, saat 02.30 sıralarında, Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi Sarıkız Mevkii\'nde bulunan deniz malzemeleri satışı yapılan işyerinde meydana geldi. Ali A. ve Ahmet Bilgiç, gece işyerinde viski içti. İlerleyen saatlerde ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkınca Ali A., pompalı tüfekle tek el ateş ettiği Ahmet Bilgiç\'i yaraladı. Silah sesini duyan, çevrede devriye görevindeki polis ekibi, olay yerine gitti. Ali A. polise teslim oldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Bilgiç\'in öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bilgiç\'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürreken, aşırı alkollü olduğu belirtilen Ali A.\'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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