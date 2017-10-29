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(Görüntülü Haber) Bingöl'deki kutlamalar salonda yapıldı

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, Cumhuriyet bayramının 94'üncü yıl dönümü kutlamaları olumsuz hava koşulları nedeniyle spor salonunda yapıldı

29 Ekim 2017 18:10

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, Cumhuriyet bayramının 94\'üncü yıl dönümü kutlamaları olumsuz hava koşulları nedeniyle spor salonunda yapıldı. Kutlamalar, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit ile sona erdi. Kentteki kutlamalar, Vali Ali Mantı\'nın makamında kutlamaları kabul etmesi ile başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle spor salonunda devam eden törende, okullarda yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu kutlamalarda, Vali Mantı günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Tören, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit ile sona erdi.

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