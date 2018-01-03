(Görüntülü Haber) Bina görevlilerine bisiklet kullanımı da öğretildi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ’nde 45 bina görevlisi, ‘Apartman teknisyeni’ olabilmek amacıyla katıldıkları eğitimin son halkasında \'bisiklet eğitimi\'nden geçirildi. Beylikdüzü’nde bulundukları binaların sakinlerine daha nitelikli hizmet verebilmek amacıyla belediye tarafından düzenlenen “Apartman Görevlileri Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi” kurslarına devam ederek ‘Apartman Teknisyeni’ olmak isteyen görevlilere, alanlarında uzman deneyimli akademisyenler tarafından 10 farklı alanda ders verildi. Bunlar arasında afet bilinci ve doğal afetler ile mücadele, asansör sistemleri, bahçecilik ve peyzaj, el ve güç aletleri kullanımı, etkili iletişim, hijyen eğitimi, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği, temel elektrik tesisatları, yangın güvenlik eğitimi yer aldı. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi çatısı altında Spor İşleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü ‘nün işbirliği ile bina görevlisi kursiyerlere, son olarak bisiklet kullanımı ve uygulama eğitimi verildi. Milli sporcu ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü antrenörü Ufuk Benokan, 45 apartman görevlisine, bisiklet kullanmanın kuralları hakkında bilgiler verdi. Benokan, “Bisiklet, apartman görevlileri için ideal ulaşım aracı.Kendilerine, yol güvenliği, bisiklete binmeden önce yapılması gerekenler’ gibi konularda bilgiler aktardık. Teknik eğitim çalışması ile katılımcılarımızın pratik yapmasını sağladık. Parkur çalışması, bisiklete biniş ve iniş gibi çalışmalarla onlara, öğrendiklerini, uygulama fırsat verdik” dedi. Beylikdüzü Belediyesi Meclis üyesi Haluk Karataş da, bisikletin insanların yaşadığı çevre ve dünyaya daha temiz bir gelecek sunma anlamında da önemli ulaşım aracı olduğunu söyledi. BİSİKLET HEDİYE EDİLECEK ‘Apartman Görevlileri Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi’ne devam eden apartman görevlilerine cumartesi günü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sertifikalarını verirken bisiklet, kask ve eldiven hediye edecek. Beylikdüzü’nde geçen yıl 110 apartman görevlisi eğitimden geçirilmişti.