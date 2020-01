(Görüntülü Haber) Bilal Erdoğan Kütahya'da ok attı

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Kütahya\'da katıldığı etkinlikte \'Ya hak\' diyerek ok attı. Kütahya Belediyesi ile Germiyan Okçuluk Tekkesi Kulübü\'nü düzenlendiği \'3\'üncü Geleneksel Germiyan Türk Oyunları\' etkinliği Ata Sporları Tesisleri\'nde yapıldı. Etkinliğe Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Ak Parti\'li Kamil Saraçoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Bilal Erdoğan ile çok sayıda kişi katıldı. \'KÖKLÜ GEÇMİŞE SAHİP BİR MİLETİZ\' Etkinlikte cirit oyunları, atlı okçuluk gösterileri ile güreş müsabakaları yapıldı. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan \'Ya hak\' diyerek ok attı. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi: \"Çok köklü bir geçmişe sahip bir milletiz. Ancak şuanda kültür coğrafyamızda ya da kültürel gerçeklerimize baktığımız zaman giyim kuşamımızdan daha çok ilgi gösterdiğimiz sporlara, dinlediğimiz müziklerden ekranlarımızı işkal eden yapımlara kadar bakıyoruz köklü geçmişimize dair çok az şey bıraktılar. Son yıllarda birkaç dizi, birkaç film ile belki bu düzen tersine dönmeye başladı. Ama çok yazık binlerce yılın birikimi şöyle 150-200 yılda egemen batı kültürünün taarruzu altında yok olmaya mahkum bırakılmaya çalışıldı. Şimdi hamd olsun ülkemizin ekonomik gücünün artması ile özgüveninin güçlenmesi ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha büyük iddialara soyunması ile beraber hamd olsun kültür sahasında da işte kendi sporlarımız, kendi filmlerimiz, kendi müziklerimiz, kendi estetik anlayışımız yeniden canlanmaya başladı. Bu bakımdan geleneksel sporlarımıza yeniden sahip çıkabiliyor olmamız çok önemli.\" GELENEKSEL SPOR MERKEZLERİ ARTACAK Türkiye\'de at binilecek, ok atılacak ve ailece gidilip çay içilecek tesislerin sayısını artacağını ifade eden Bilal Erdoğan şöyle dedi: \"Bakın bugün dünyada futbol, basketbol, voleybol, Amerikan futbolu en büyük endüstrilere sahip olan, en çok reklam gelirine sahip olan, en çok izleyiciye sahip olan bu sporlar acaba bunlar tarih boyunca bulunmuş en mükemmel sporlar oldukları için mi bu konumdalar? Kesinlikle hayır. Bugün dünyada egemen olan batı kültürünün, batı medeniyetinin kültürel nüfus enstrümanları. oldukları için böyleler. Bir geleneksel spor merkezine ailece gelebileceksiniz. Biriniz at binecek, biriniz ok atacak, biriniz oturup çayını içecek ama haftanın 7 günü 7\'den 70\'e bu tür spor merkezlerimiz kullanılabilecek. Genelde yeşil alanlar atların otlayabileceği yerler, açık alan güreşlerinin yapılacağı yerler ve bunun yanında sınırlı sayıda kapalı alanlar olacak. Böyle alanların da böyle mekanlarında inşallah önümüzdeki yıllarda artışına şahitlik edeceğiz. Burada ailelerimizin bir araya gelerek zaman geçirmesi için ayrıca güzel bir vesile olacaktır.\" Bilal Erdoğan, konuşmasının ardından müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.