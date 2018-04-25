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(Görüntülü Haber) 'Bıçakcı Abla'nın 1 metrelik çakısı

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de eşi ve 3 oğlu ile bıçakçılık yapan, çevresinde 'Bıçakçı Abla' olarak anılan Şenay Karamahmutluoğlu'nun (60) yaptığı 1 metrelik çakı, görenleri şaşkına çeviriyor

25 Nisan 2018 18:06

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de eşi ve 3 oğlu ile bıçakçılık yapan, çevresinde \'Bıçakçı Abla\' olarak anılan Şenay Karamahmutluoğlu\'nun (60) yaptığı 1 metrelik çakı, görenleri şaşkına çeviriyor. Aslen Trabzon Sürmeneli olan Şenay Karamahmutluoğlu, \"Benim dedem de babam da bıçakçıydı\'\' dedi. Kayseri\'de Şenay Karamahmutluoğlu, 3 oğlu ve 45 yıllık eşi Adnan Karamahmutoğlu ile birlikte bıcakçılık yapıyor. Aslen Trabzon Sürmeneli olan Şenay Karamahmutluoğlu, bu mesleğin kendisine dedesinden ve babasından miras kaldığını söyledi. Eşiyle birlikte katıldığı fuar ve etkinlikte bıçak satan, çevresinde \'Bıçakçı Abla\' olarak tanınan Karamahmutluoğlu\'nun yaptığı 1 metrelik çakı ise dikkat çekiyor. ​Yaptıkları bıçakların sağlamlığı ve kalitesiyle övünen Şenay Karamahmutoğlu, bu meslekte kadın erkek ayırımı yapılmaması gerektiğini belirterek, \'\'Karadeniz kadını yetenekli, çalışkan ve zekidir. Karadeniz\'de hemen hemen her işi kadınlar yapar. O nedenle ata, dede, baba mesleğini öğrenmekte hiç güçlük çekmedim. Dedem ve babam bıçakçıdır. 3 oğlum var onlar da bıçakçı. Kadınlar daha beceriklidir, erkekler 3-5 ay bıçakçılığı öğretiyorsa, ben 15 günde öğretirim\'\' dedi.

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