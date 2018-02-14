(Görüntülü Haber) Beyoğlu'ndaki çifte cinayetin şüphelisi Mersin'de yakalandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- İSTANBUL\'da çıkan silahlı kavgada öldürülen 2 kişinin katil zanlısı Ercan Ç., Mersin\'de yakalandı. Olay, Temmuz 2016\'da İstanbul\'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında çıtan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli kaçtı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından firar eden şüpheli Ercan Ç.\'nin kentte olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı merkez Akdeniz ilçesine Siteler Mahallesi\'nde gizlendiği evde yakaladı. İfadesinin ardından tutuklanan Ercan Ç., \"Çekin çekin Allah büyük. Suç işleyenleri çekmeyin, beni çekin\" dedi.