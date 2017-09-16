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(Görüntülü Haber) Beylerbeyi Sarayı'nda TEOG zirvesi...

Özgür ALTUNCU -Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Beylerbeyi Sarayı'nda kabul edecek

16 Eylül 2017 18:38

Özgür ALTUNCU -Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım\'ı Beylerbeyi Sarayı\'nda kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı bir televizyon programında TEOG\'un kaldırılması gerektiğini söylemiş, bu konuyu Başbakan Yıldırım\'la görüşeceğini dile getirmişti.  


 

CUMHURBAŞKANLIĞI DUYURDU



Bugün saat 14.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın saat 15.00\'da Başbakan Binali Yıldırım\'ı Beylerbeyi Sarayı\'nda kabul edeceğini duyurdu.


 

BAŞBAKAN BEKLENİYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.50\'de Kısıklı\'daki konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı\'na geldi. Çengelköy\'deki Vahdettin Köşkü\'nde Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Navaz Şerif\'i kabul eden Başbakan Binali Yıldırım\'ın da ilerleyen dakikalarda Beylerbeyi Sarayı\'na gelmesi bekleniyor.


 

 


 

AŞBAKAN YILDIRIM BAKANLA GÖRÜŞTÜ



Bu arada Başbakan Binali Yıldırım\'ın görüşme öncesi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'dan TEOG konusunda telefonla bilgi aldığı öğrenildi.  

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