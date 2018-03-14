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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş'tan Bayern Münih ve UEFA heyetine dostluk yemeği

Beşiktaş - Bayern Münih maçı öncesi iki kulüp yöneticileri ve UEFA heyeti dostluk yemeğinde bir araya geldi

14 Mart 2018 19:43

Beşiktaş - Bayern Münih maçı öncesi iki kulüp yöneticileri ve UEFA heyeti dostluk yemeğinde bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Sayman, Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Üye Berk Hacıgüzeller, Genel Koordinatör Levent Çifter ile Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, White Pepper Restoran\'da Bayern Münih CEO\'su Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Münih Divan Başkanı Uli Hoeness ile UEFA Delegesi Martin Stunkerboom ve beraberindekileri dostluk yemeğinde ağırladı. Sıcak bir ortamda geçen yemeğin sonunda Başkan Fikret Orman, Bayern Münih CEO\'su Karl-Heinz Rummenigge\'ye, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil Bayern Münih Divan Başkanı Uli Hoeness\'e, ve Sayman, Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Üye Berk Hacıgüzeller de UEFA Delegesi Martin Stunkerboom\'a günün anısına bir plaket takdim etti.

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