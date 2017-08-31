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(Görüntülü Haber) BEŞİKTAŞTA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

31 Ağustos 2017 23:17

Beşiktaş\'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri aracın altında kalarak sıkıştı. Bulunduğu  yerden çıkartılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. 


 

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Kaza Büyükdere Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin önünde Sarıyer istikametinde saat 18.00 sıralarında  meydana geldi. İddialara gören  39 TK 361 Plakalı motosiklet sürücüsü  Ecza Sokak\'tan  Büyükdere Caddesine çıktı. O sırada cadde üzerinde 34 ME 342 plakalı  araç motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki iki kişiden biri yola savrulurken diğeri aracın altında kalarak sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Cipin  altında kalan kişi itfaiye ekipleri tarafında bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapılırken yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aracın altında kalan ve yola savrulan  yaralıların  durumunun ağır olduğu öğrenildi.


 

Görgü tanıklarından Metin Dönmez, \"Motor cipin önüne geçti. Cipin vurması ile birlikte iki kişi havada uçtu. Bir tanesi kaldırıma vurdu. Bir tanesi de cip duramadı altına aldı. Bende hemen 155\'i aradım. Bir kişi arabanın altında kaldı bir kişide kaldırıma vurdu\' diye konuştu.   

Kazaya karışan sürücü ise ifadesi alınmak üzere Levent Polis Merkezine götürüldü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


 

Görüntü Dökümü: 

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-Cep telefonu (ÖZEL) 

-Aaracın altında kalan kişiyi kurtarmaya çalışanlardan görüntü (ÖZEL) 

-Bir yaralının yolda yatması (ÖZEL) 

-Yaralıların ambulansın içerisinde görüntüsü (ÖZEL)

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Kazaya karışan jeep sürücüsünden görüntü

-Kazaya karışan motosikletten görüntü

-Genel ve yakın detaylar    

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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