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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş'a Münih'te yoğun ilgi

Ali DANAŞ - MÜNİH - DHA UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Münih'e ulaştı

19 Şubat 2018 20:44

Ali DANAŞ - MÜNİH - DHA UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Münih\'e ulaştı. Sabiha Gökçen Havaalanı\'ndan kalkan özel uçakla Münih Havaalanı\'na gelen Siyah Beyazlılar, buradan kamp yapacağı otele geçti. Kafilenin otele girişinde toplanan Türk taraftarlar futbolculara büyük ilgi gösterirken, Portekizli yıldız Quaresma taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı. Beşiktaş\'ta eksik futbolcu bulunmazken, başkan Fikret Orman, 2. başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerden Metin Albayrak, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve Berk Hacıgüzeller de kafilede yer aldı. Siyah-beyazlılar son çalışmasını TSİ 21:30\'da Allianz Arena\'da yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

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