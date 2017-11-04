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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş'a İzmir'de yoğun ilgi

Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu akşam özel uçakla İzmir'e geldi

04 Kasım 2017 21:42

Süper Lig\'de yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu akşam özel uçakla İzmir\'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı\'nda yaklaşık 500 kadar Siyah-beyazlı taraftar, takımlarını coşkuyla karşıladı. Beşiktaş\'ın emektar malzemecisi Süreyya Soner, taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi. Quaresma ve Atiba için tezahürat yapan taraftarlar Pepe, Cenk, Babel ve Lens\'e de sevgi gösterilerinde bulundular.

Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş\'e çiçek verirken, futbolcular hayranlarına imza dağıttı. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, taraftarın yoğun ilgili nedeniyle havalimanından çıkmakta zorluk çekti. Otobüsün önüne geçen taraftarları güvenlik güçleri dağıttı.

Bu arada Siyah-beyazlı kafilede 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil de yer aldı.

 

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