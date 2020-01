(Görüntülü Haber) Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Oynadığımız oyunla iz bırakmak istiyoruz"

\"Taraftarlarımızın alınmaması yanlış bir karar\"

\"Kazanmak istiyoruz\"

\"Çalışırsanız, hedefinize ulaşırsınız\"

\"Porto avantajlı\"

Caner Erkin: \"Grubu namağlup tamamlamak istiyoruz\"

\"Futbolcunun her zaman oynaması lazım\"

\"Daha da büyüyeceğiz\"

Ali DANAŞ / LEIPZIG, (DHA)





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda RB Leipzig ile oynayacakları maçın öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.



Red Bull Arena\'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, \"Yarınki maçı kazanmak istiyoruz\" dedi.



Grupta birbirine denk takımların olduğu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, \"İyi başlayıp, iyi bitirmek istiyorduk. Son maçımızda da kazanmak bizi mutlu edecek. Rakibimizin gücünü biliyoruz, iyi bir hocaları ve oyuncuları var. Kısa zamanda iyi işlere imza attılar. Yatırımları büyük. Uzun vadede oyuncuları daha iyi olacak. Bizim için ise gruptan çıkmamıza rağmen oynadığımız oyunla iz bırakmak istiyoruz. Başından beri amacımız buydu. 5 müsabakada bunu yaptık, yarın da amacımız bu\" açıklamasını yaptı.



\"TARAFTARLARIMIZIN ALINMAMASI YANLIŞ BİR KARAR\"



Beşiktaşlı taraftarların yarın oynanacak maçta tribünde yer alamayacağının hatırlatılması üzerine Güneş, \"Futbol sahada 11\'e 11 oynanıyor. Ancak tüm aktörler taraftarlardır. Taraftarsız futbol güzel değil. Bu bir eksikliktir. Böyle bir karar alındı, bize sorulmadı. Bence yanlış bir karar. Lyon\'da olan olayların sorumlusu biz değildik. Kulübümüz orada zarar gördü. Her türlü şiddete karşıyız. Ancak ben futbolun birleştirici bir unsur olduğunu düşünüyorum. Geçmişe bakıldığında Türkiye - Almanya dostluğu olduğunu biliyoruz. Niye taraftarlar yan yana maç izlemesin? Dünyadaki krizi siz de görüyorsunuz. Herkesin birbirine kötü yaklaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Futbol bu konuda yardımcı oluyor. UEFA\'nın kararı yanlıştır. Her müsabakayı biz kontrol edemeyiz. Bugün dünya ülkeleri bile birbirini kontrol edemiyor, şiddeti kontrol edemiyor. Kim ister, 3-5 kişinin şiddetine mahkum olmayı\" ifadelerini kullandı.



\"KAZANMAK İSTİYORUZ\"



Grup liderliğini garantilemiş olmalarına rağmen sahaya kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Şenol Güneş, \"Kazanmak istiyoruz. En azından futbolumuzu oynamak istiyoruz. Herkesin kendini göstermesi gerekiyor. Gökhan\'ı riske etmek istemedik, oynayabilirdi ama gerek yoktu. Bir eksiklik yok. İlk maçta Medel sağ bek oynamıştı, Pepe, Tosic ve Caner vardı. Çok büyük bir değişiklik yok. İlk maçta yine Talisca ve Oğuzhan da vardı. Eksik yok, kazanmak istiyoruz\" diye konuştu.



\"ÇALIŞIRSANIZ, HEDEFİNİZE ULAŞIRSINIZ\"



Göreve başladıkları günden bugüne kadar her gün mesafe aldıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, \"Çalışmanın karşılığında hedefe ulaşabilirsiniz, ulaşmalısınız. Başlangıçtan bugüne kadar her gün mesafe aldık. Tecrübe, yetenek ve karakter önemli. Ekip olmak önemli. Bu maç da önemsiz değil, önemli. Dolayısıyla hedefimize ulaştık ama futbolun dünü yoktur, bugünü ve yarını vardır. Yarın da kazanmak için sahaya çıkacağız. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ben Şampiyonlar Ligi\'nde Trabzonspor\'da son maçta berabere kalarak kaybettim. Daha sonra Beşiktaş\'ta UEFA Avrupa Ligi\'nde son maçta çıkamadık, geçen sene de Şampiyonlar Ligi\'nde aynı şekilde. E yeter artık dedik. Doğru işler yaptık. Kurumlar çok önemlidir ama saygı sevgi her şeyin başında gelir\" dedi.



\"PORTO AVANTAJLI\"



Bir Alman gazetecinin \"Leipzig mi, Porto mu gruptan çıkmayı daha çok hak etti?\" sorusuna yanıt veren Güneş, \"Hak etme ölçüsünde bir şey diyemem ama şu an Porto avantajlı. Leipzig de kaliteli takım. Bu gruptan herkes çıkabilirdi, Leipzig\'i beğeniyorum ben. Ama tecrübe eksikliği var. 2 takım da çıkabilir\" dedi.



Güneş son olarak, \"Spor karşılaşmaları bir yarıştır, rakibi yok etme savaşı değildir. Bu ilişkilerin, oynanan oyunun barışa ve kardeşliğe katkı yapmasını umut ediyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.



CANER ERKİN: \"GRUBU NAMAĞLUP TAMAMLAMAK İSTİYORUZ\"



Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin de mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Caner\'in sözleri şu şekilde:



\"Rakibimiz Leipzig, güçlü bir rakip. Ama biz bu gruptan lider çıktık. Güzel bir maç olacak, inşallah kazanan yine biz oluruz. Grubu namağlup tamamlamak istiyoruz.



\"FUTBOLCUNUN HER ZAMAN OYNAMASI LAZIM\"



\"Futbolcunun her zaman oynaması lazım. Ben de kariyerim boyunca hep oynadım. Ama bence 1 ay çok uzun bir süre değil. Ben kendime inandığım ve güvendiğim için daha güçlü bir Caner Erkin olarak geri döneceğim.\"



\"DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ\"



\"Gülünce her şey geçer. Futbol bu, kazanmak da kaybetmek de var. Kaybettiğinizde dersler çıkartmak lazım. Bu yüzden gülmek lazım.\"



\"Türkiye\'ye bakılırsa, hep üstte olması gereken bir takım Beşiktaş. İnşallah geçtiğimiz 2 senede olduğu gibi bu sene de şampiyon oluruz. ŞL\'de aynı şeyi söyleyemeyiz ama her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Bunu da herkes görüyor. İlerleyen senelerde daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Zaten büyük bir kulübüz, daha da büyük olacağımızı düşünüyorum.\"