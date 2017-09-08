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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Karabük'te

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile yarın oynayacağı karşılaşma için konaklayacağı Safranbolu'ya geldi

08 Eylül 2017 23:09

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile yarın oynayacağı karşılaşma için konaklayacağı Safranbolu\'ya geldi. Siyah beyazlı takımı yüzlerce taraftarı coşkuyla karşıladı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu\'nda yarın saat 17.00\'da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, akşam saatlerinde 2 otobüsle Safranbolu\'ya geldi. Siyah beyazlı takımın konaklayacağı otelin önünde bekleyen yaklaşık 100 taraftar, meşale yakıp futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak tezahürat yaptı. Futbolcular otele girdikten sonra taraftarlar olaysız dağıldı.

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