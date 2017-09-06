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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Karabükspor maçına hazırlanıyor

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor

06 Eylül 2017 22:58

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürerken futbolcuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Isınma koşuları ile başlayan idman pas ve dar alanda pres çalışması ile devam etti. İkinci bölümde rakip prese karşı topla çıkma antrenmanının ardından yapılan çift kale maç ile günün tek çalışması sona erdi. Oldukça çekişmeli geçen çift kale maçta galip gelen Quaresma\'nın takımı galibiyet pozu verdi. Sakatlığını tamamen atlatan Tolgay Arslan antrenmanın tamamında yer alırken Milli Takım\'dan dönen Caner, Oğuzhan ve Cenk Tosun\'un yanı sıra Atiba ve Babel salonda çalıştı. Gary Medel\'in ise yarın takıma katılacağı açıklandı. Beşiktaş, Karabükspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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