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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Gökhan Gönül ve Negredo idmana katılmadı Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)   Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

03 Nisan 2018 00:40

Gökhan Gönül ve Negredo idmana katılmadı


Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)


 

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Göztepe\'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan çalışmanın ardından oyuncular, 3 gruba ayrılarak dar alanda değişmeli top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada 3 minyatür kale ile oynanan maçın ardından yapılan takım koşusuyla sona erdi.

Antrenmanın ardından Larin, Quaresma ve Jeremain Lens şut çalışması gerçekleştirirken, Gary Medel de bir süre bireysel olarak çalıştı. Sağ dizinde ağrıları bulunan Gökhan Gönül ve Negredo da ise idmana alınmayarak dinlendirildi. 

GARY MEDEL KORKUTTU

Bu arada Siyah-beyazlı futbolcu Gary Medel, idmanda yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu. Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.

ANTRENMANA ZİYARET

Antrenman öncesinde Özel Çengelköy Anadolu Lisesi öğrencileri, teknik direktör Şenol Güneş\'e plaket ve çiçek verirken, Kocaeli\'den gelen bir grup taraftar da çalışmayı takip etti.

 

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