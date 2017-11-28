(Görüntülü Haber) Besici, kopan parmağıyla hastaneye kaldırıldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da Mehmet A. (41), büyükbaşlarını çiftleştirmek için ahırın dışına çıkarmak istedi. Mehmet A.\'nın boğayı bağlayıp eline doladığı ip, havyanın ürküp kaçması nedeniyle gerilip, besicinin sol elinin orta parmağını kopardı. Kopan parmağı özel muhafaza kutusuna konulan Mehmet A., ambulansla hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Ada köyünde meydana geldi. Mehmet A., iddiaya göre, ahırdaki iki büyükbaşını çiftleştirmek istedi. Önce ineği ahırdan çıkarıp bağlayan Mehmet A., daha sonra boğayı çıkarmak istedi. Mehmet A., boğanın boynuna bağladığı ipi sol eline dolayıp, hayvanı dışarı çıkarmaya çalıştı. Boğa ahırdan çıkarken ürküp kaçmaya başlayınca Mehmet A.\'nın eline dolağı ip gerilip, besicinin sol elinin orta parmağını kopardı. Acı içerisinde, kopan parmağını yerden alan Mehmet A., 112 Acil Servis\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kopan parmağı özel muhafaza kutusuna koyup, besiciyi ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Mehmet A. parmağın yerine dikilmesi için ameliyata alındı.