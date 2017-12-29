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(Görüntülü Haber) Bergama'ya test için ilk doğalgaz verildi

Cevdet ŞEN BERGAMA (İzmir), (DHA)İZMİR'in Bergama ilçesine, test amaçlı olarak ilk doğalgaz törenle verildi

29 Aralık 2017 15:22

Cevdet ŞEN BERGAMA (İzmir), (DHA)İZMİR\'in Bergama ilçesine, test amaçlı olarak ilk doğalgaz törenle verildi. İzmir\'in kınık ilçesinin ardından Bergama da doğalgaza kavuştu. Bergama\'ya Kınık ilçesi Yayakent Mahallesi\'ndeki Basınç Düşürme Ve Ölçüm İstasyonu\'ndan törenle test amaçlı ilk doğal gaz verildi. Bergama\'ya doğalgaz verilmesi için düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu katıldı. Törene katılanlara ilk olarak taşıma sistemle gelen dogal gazın abonelere nasıl ulaştığı konusunda bilgiler verildi. Ardından, vananın başına geçen protokol üyeleri, hep birlikte çevirerek Bergama\'ya test amaçlı ilk doğalgazı verdi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, burada yatığı konuşmada, 2014 yılında Türkiyenin en büyük maden faciası sonrası ilçemizi ziyaret eden zamanın Başbakanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatlarıyla başlayıp Başbakanımız Binali Yıldırım\'ın geçen 8 Mart\'ta Kınık\'ta Belediye tesislerinde doğalgaz meşelasini yakmasıyla beraber bugüne kadar Kınık\'ta 500\'e yakın abone doğalgaz kullanmaya başladı. Diğer yakıt türlerine göre daha ekonomik ve çevreci oluşu nedeniyle kullananların büyük memnuniyet duyduğu doğalgazın bugün komşu ilçe olan Bergama\'ya da verilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum dedi. İzmir\'de doğalgazın dağıtım ve işletmesini üstlenen İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş., 12\'inci abone merkezini Bergama\'da geçen 21 Aralık\'ta açmıştı.

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