(Görüntülü Haber) Berberoğlu'nun İstinaf Mahkemesi'ndeki ikinci duruşması başladı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) MİT TIR\'ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun İstinaf Mahkemesi\'ndeki ikinci duruşması başladı. MİT TIR\'ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği gerekçesi ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde görülen davanın ikinci duruşması kapalı yapılıyor. 1 Aralık 2017 tarihinde görülen davanın ilk duruşmasında, 2. Ceza Dairesi, kamu güvenliğini gerekçe göstererek duruşmanın kapalı yapılmasına karar vermiş, ailesi ve avukatları dışında kalan herkesi dışarıya çıkarmıştı. Bugünkü duruşmaya da avukatları katılırken, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de adliyeye geldi, ancak kapalılık nedeni ile duruşma salonuna giremedi. DAVANIN GEÇMİŞİ CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, \"MİT TIR\'ları görüntülerinin yayınlanması\" Davası\'nda 14 Haziran 2017 tarihinde \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı. Berberoğlu\'yla aynı davada yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül\'ün dosyaları ise ayrıldı. Enis Berberoğlu\'nun avukatları karara itiraz ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkmesesi\'ne başvurdu. Berberoğlu\'nun avukatları aracılığıyla yaptığı istinaf başvurusunu yerinde bulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararının bozulmasına 9 Ekim\'de karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nin kararını, \"usul ve yasaya aykırı olduğu\" gerekçesiyle 7 Kasım da iade edilmesine karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi iade kararında, \"(İstinaf Mahkemesi) Adeta kendini yüce Yargıtay\'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir. Hatta Bölge Adliye Başsavcılığı dahi bu hatalı uygulama karşısında sessiz kalmamış, itiraz yetkisi olmamasına rağmen \'görüldü\' yaparken dile getirdiğimiz hususlarda eleştirilerde bulunma zarureti hissetmiştir\" ifadelerine yer verildi. Kararda, istinafın yetkisi ve görevi dahilindeki bir konuda söz konusu yetkiyi kullanmayıp görev ve yetkisini ilk karar veren mahkemeye devretmesinin usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiği kaydedilerek \"Her ne kadar Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararlarına karşı ilk derece mahkemelerinin direnemeyeceğini, direnme yasağı olduğunu içtihat altına almışsa da bu içtihadın, kanuna uygun şekilde yapılmış bozma kararlarına münhasır olduğunun kabulü gerekecektir\" denildi. Kararda, tüm bu nedenlerle \"bozma kararının usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekle verilen bozma kararı yönünden mahkemece yapılacak bir işlem olmadığından\" karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.