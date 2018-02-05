(Görüntülü Haber) Benzin bidonuyla geldiği kent meydanında kendini yakmaya kalktı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, maddi sıkıntıları olduğunu ileri süren Mevlüt A. (38), bidonla taşıdığı benzini üstüne dökerek, kendisini yakmak istedi. Polisler, yarım saatlik çalışma sonucu Mevlüt A.\'yı ikna edip, elinden benzin bidonunu aldı.



Olay, saat 16.00 sıralarında, kent meydanında oldu. İşsiz olduğu öğrenilen Mevlüt A., elindeki bidona doldurduğu benzinle meydanda bulunan süs havuzunun üzerine çıkarak, kendisini yakma girişiminde bulundu. Durumu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye kısa sürede polis ekibi sevk edildi. Mevlüt A., olay yerine gelen polislere, behçet hastalığı raporunun iptal edildiğini ve maddi sıkıntı yaşadığını söyledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu ekipler, Mevlüt A.\'yı ikna ederek, elinden benzin bidonunu aldı. Süs havuzundan indirilen ve sağlık görevlilerinin kontrol ettiği Mevlüt A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.