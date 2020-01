(Görüntülü Haber) 'Benim pamuğum Yunan pamuğundan kötü mü?' tepkisi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da pamuktaki fiyat düşüklüğü nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlik Başkanı Faruk Yaman, ürünlerinin, kilogramı 6 TL 40 kuruşa olan Yunan pamuğunun altında alındığını söyleyip, hükümete sitem ederek, \"Bizim pamuğumuz, Yunan pamuğundan kötü mü?\" diye tepki gösterdi.



S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği\'nde \'Pamuk Piyasası Değerlendirme Toplantısı\' yapıldı. Toplantıya Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlik Başkanı Faruk Yaman, İzmir Pamuk Ulusal Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, TARİŞ başkanları, ziraat odası başkanları ve borsa başkanları katıldı. \"Yeter Artık\" sitemi ile söze başlayan S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlik Başkanı Faruk Yaman, şunları söyledi:



\"Bir yıl boyunca baktıkları pamuktan çiftçinin çok büyük beklentisi var. O pamuğun içinden çiftçi, 9 ay boyunca hiç çıkmaz. İlaç atarak gözü gibi baktığı, alın teri akıttığı, emek verdiği bir ürün, ne hikmetse sezon açılışında birden bire fiyatı düşüyor. Benim çiftçimin emeğini ve alın terini kimse çalmasın. Bugünkü toplantının ana maddesi pamuk fiyatlarının neden düştüğü idi. Bu konuda neler yapabilir, hep birlikte çözüm arayacağız. Yunanistan pamuğunu bile kilosu 6 TL 40 kuruşa alıyorsun. Ama Türk pamuğuna gelince 6 TL 25 kuruştan alıyor ve değer biçiyorsun. Benim pamuğum Yunan pamuğundan kötü mü? Benim çiftçimin istediği gerçek fiyat neyse, onun verilmesidir. Bu yıl ihtiyaç olan 1 milyon 500 bin ton pamuktur. Biz ancak 800 bin ton pamuk üretebileceğiz. Geriye kalan 700 bin ton pamuğu ise dışarıdan alacağız. Dışarıdan alacağımız pamuğa da en az 3 milyon dolar para ödemiş olacağız. Eğer bizim çiftçimiz desteklenirse, biz de bu rakamı rahat rahat üretebiliriz. Türkiye\'de her yıl bu oyun oynanıyor. Bu oyuna artık bir son vermeleri gerekiyor. Yeter artık. Çiftçinin emeği ile hiç kimse oynayamaz.\"



\'DÜNYA ÇİFTÇİSİYLE AYNI ŞARTLARDA SAVAŞMIYORUZ\'



İzmir Pamuk Ulusal Konseyi Başkanı Barış Kocagöz ise, \"Öncelikle pamuğun değerini iyi bilmemiz gerekiyor. Türkiye\'ye ithal pamuğun girişi serbest olduğundan dolayı sanayici bizden almazsa, ithal pamuğu alıyor. O pamuğu da 185 cente mal ediyor. 185 cente mal ettiği zaman da yaklaşık 6 TL 40 kuruşa mal etmiş oluyor. Ama şu anda pamuk 6 TL 30 kuruş, yani bu fiyatlarında altında. Geçen yıl da aynı şekilde oldu. Dünya fiyatlarının altındaydı. Sonra dünya fiyatlarını yakalayarak, bu fiyatların da üstüne çıktı. Dünya fiyatlarının üstüne Türk pamuğunun çıkması çok nadir bir şeydir. Dünya piyasasında 7 TL 30 kuruş iken, bizim pamuk geçen yılı 8 TL\'den kapattı. Dünya çiftçisi bizimle birlikte aynı şartlarda savaşmıyor. Çünkü onların kullandığı mazot, bizim yarımız kadardır. Maliyetleri çok düşük. Tarım Bakanlığı\'nda Türkiye\'de son 5 yılda çok doğru kararlar alarak çiftçiye destekte bulundu. 8 yıldan beri görevdeyim. 400 bin tondan 900 bin tona ulaştık. Eğer doğru adımlar atılmasaydı, bunlar olmazdı. Daha atılacak doğru adımlar var, bunları da atarsak daha da iyiye gidilecektir\" diye konuştu.



\'İSTENİLEN HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞTIK\'



AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, ise konuşmalara yanıt verdi. Erdem, \"Sizden bize gelen her türlü teklifi biz yapmaya çalıştık. Her isteği yapmak için gayret gösterdik. Biz iyi ki lisanslı depoculuk yasasını çıkarmışız. Çıkardığımız için lisanslı depolar kurulmuş, bunlar yeterli mi yeterli değil. Aydın\'da bir tane lisanlı depo kurmamız gerekiyor. Bu da bizim hepimizin eksiği olarak kabul edelim. Bu eksiğinde kısa sürede telafi etmemiz gerekiyor. Üreticinin emeğinin ve alınterinin kaybolmaması gerekiyor. Türk tarımını kalkındırmadan, Türkiye\'yi kalkındırmamız mümkün değildir. Bu söz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sözüdür. Türk tarımını hükümetimiz, stratejik bir sektör olarak görmektedir. İhracat yapabilen, kendi insanına sağlıklı ürünler sunabilen ve dünya piyasalarına kaliteli bir ürün verebilen bir sektör olarak görüyoruz. Bu sektörün içindeki en önemli üründe pamuktur. Pamuk son 5 yılda bizim en önemli gündem maddelerinden bir tanesidir. İnşallah daha çok desteklenmesini isteyeceğiz\" diye konuştu.