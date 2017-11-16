(Görüntülü Haber) Belediyede canına kıydı

Yusuf BAŞTUĞ-Kamera ADANA,(DHA) ADANA\'daki merkez Yüreğir İlçe Belediyesi\'nde çalışan işçi 39 yaşındaki Serdar Koç, arşiv odasında iple kendini asarak intihar etti. Merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Yüreğir Belediyesi\'nde 8 yıldır taşeron işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Serdar Koç, geçen salı günü saat 12.30 sıralarında mesai arkadaşlarına \'Eve gidiyorum\' diyerek ayrıldı. O günden bu yana haber alınamayan Serdar Koç\'un yakınları polise kayıp başvurusu yaptı. Mesai arkadaşları da işe gelmeyen Serdar Koç\'a telefonla ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bugün sabah saatlerinde belediye hizmet binasının bodrum katındaki arşiv odasına girmeye çalışan görevliler, kilitli kapıyı açamayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren belediye görevlileri, içeriden kapıyı kilitledikten sonra iple kendini tavana asan Serdar Koç\'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Serdar Koç\'un öldüğünü saptadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Koç\'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Çevresinde sakin kişiliğiyle bilinen Serdar Koç\'un, borç nedeniyle intihar ettiği ileri sürüldü.