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(Görüntülü Haber) Belediye ekiplerinden su baskını önlemi

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri olası sel baskınları sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde

22 Ağustos 2017 15:45

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri olası sel baskınları sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde. Eminönü ve Unkapanı\'nda ekipler, trafiğin aksamaması için altgeçit, metro istasyonları gibi noktalarda bekliyor. Unkapanı altgeçidi altında bulunan ekipler, burada yağışın başlamasıyla biriken yağmur sularını su pompasıyla tahliye etti. Ayrıca rögar kapaklarının tıkanmaması için kapaklar açılıp, içindeki biriken maddeler sık sık temizleniyor.

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