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(Görüntülü Haber) Belediye başkanına silahlı saldırı (3)

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı

08 Mayıs 2018 22:07

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti\'li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırılırken, saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu. Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi\'nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan T., hizmet binasının içinde, Belediye Başkanı Hakkı Şengül\'e silahlı saldırıda bulundu. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde\'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Başkan Şengül\'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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