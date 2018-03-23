T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Baz istasyonunun kablolarını çalıp, mahalleliyi internetsiz bıraktılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Sarıçam ilçesinde, 3 hırsız, operatör firması şirketine ait baz istasyonuna girerek, fiber optik kabloları çalınca Gültepe Mahallesi'nde internete erişim kesildi

23 Mart 2018 13:10

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Sarıçam ilçesinde, 3 hırsız, operatör firması şirketine ait baz istasyonuna girerek, fiber optik kabloları çalınca Gültepe Mahallesi\'nde internete erişim kesildi. Hırsızlar, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Serkan M. (26), Ahmet A. (31) ve Ahmet Ö. (33), iddiaya göre, operatör firması şirketine ait baz istasyonuna girip, fiber optik kabloları keserek, çaldı. Bunun üzerin içeride bulunan cihazlar, kullanılamaz hale gelince bölgedeki internet erişimi de kesildi. Mahalle sakinleri, operatör firmasının çağrı merkezini arayıp, şikayette bulundu. Firma görevlileri, arıza tespiti yapmak için baz istasyonuna gelince kabloların çalındığı görüp, polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 hırsızın, Yeşiltepe Mahallesi\'nde de yerin altından geçen fiber optik kabloları çalmaya çalıştığını belirledi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren Serkan M., Ahmet A. ve Ahmet Ö., polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Daha önce düşüp, başından yaralandığı için kafası sargılı olan Serkan M. ile Ahmet A. ve Ahmet Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlar, nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu. Öte yandan Gültepe Mahallesi\'ndeki baz istasyonunda oluşan arıza giderilip, yeni kablolar döşendikten sonra internete erişim sağlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAADANA SarıçamGültepe MahallesiHırsızlarOlay SarıçamSerkanAhmetBununMahalleFirmaHırsızlık Büro AmirliğiEkiplerYeşiltepe MahallesiHırsızlıkDaha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24